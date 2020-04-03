«Нью-Йорк» приостановил поиски главного тренера

«Нью-Йорк» в связи с паузой в чемпионате из-за коронавируса приостановил поиски нового главного тренера. Как сообщает SNY, «Никс» соблюдают неофициальный мораторий на кадровые перестановки.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется