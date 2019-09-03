Невероятное тату болельщика с изображением Джордана, вы только посмотрите
09:53
Болельщик показал яркую татуировку с изображением легендарного защитника «Чикаго» Майкла Джордана.
Джордан — шестикратный чемпион НБА и шестикратный MVP финальных серий, а также пятикратный MVP регулярного чемпионата.
G.O.A.T. tattoo. ?— theScore (@theScore) September 3, 2019
(?: IG/stevebutchertattoos) pic.twitter.com/uXQhiCUNxv
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