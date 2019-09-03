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Невероятное тату болельщика с изображением Джордана, вы только посмотрите

09:53
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Болельщик показал яркую татуировку с изображением легендарного защитника «Чикаго» Майкла Джордана.

Джордан — шестикратный чемпион НБА и шестикратный MVP финальных серий, а также пятикратный MVP регулярного чемпионата.

НБА: итоговая таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей плей-офф

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