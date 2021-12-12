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Несколько игроков «Чикаго» включены в антиковидный протокол

21:50
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В клубе НБА «Чикаго» случилась вспышка коронавируса. Сразу несколько баскетболистов попали в протокол НБА по профилактике коронавируса: Зак Лавин, Айо Досунму, Стэнли Джонсон и Трой Браун, сообщает ESPN.

Ранее на карантин также были отправлены Демар Дерозан, Коби Уайт, Джавонте Грин, Мэтт Томас и Деррик Джонс.

В составе «Буллз» должно быть как минимум восемь игроков, чтобы ближайший матч регулярного чемпионата НБА с «Детройт» состоялся.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное