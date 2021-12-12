Несколько игроков «Чикаго» включены в антиковидный протокол
В клубе НБА «Чикаго» случилась вспышка коронавируса. Сразу несколько баскетболистов попали в протокол НБА по профилактике коронавируса: Зак Лавин, Айо Досунму, Стэнли Джонсон и Трой Браун, сообщает ESPN.
Ранее на карантин также были отправлены Демар Дерозан, Коби Уайт, Джавонте Грин, Мэтт Томас и Деррик Джонс.
В составе «Буллз» должно быть как минимум восемь игроков, чтобы ближайший матч регулярного чемпионата НБА с «Детройт» состоялся.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю