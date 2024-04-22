Йокич, Дончич и Гилджес-Александер стали финалистами на звание «Самого ценного игрока сезона»

Стали известны финальные тройки претендентов на личные награды по итогам регулярного чемпионата НБА.

На приз «Самому ценному игроку года» претендуют Лука Дончич («Даллас»), Никола Йокич («Денвер») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).

Награду «Лучшему игроку в защите» разыграют Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Бэм Адебайо («Майами») и Руди Гобер («Миннесота»).

На приз «Новичок года» претендуют Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Чет Холмгрен («Оклахома»), Брэндон Миллер («Шарлотт»).

Награду «Лучший шестой игрок» разыграют между собой Малик Монк («Сакраменто»), Бобби Портис («Милуоки») и Наз Рид («Миннесота»). Приз «Самому прогрессирующему игроку» разыграют Тайриз Макси («Филадельфия»), Алперен Шенгюн («Хьюстон») и Коби Уайт («Чикаго»). Награду «Лучший игрок в клатче» разыграют между Стефеном Карри («Голден Стейт»), Демаром Дерозаном («Чикаго») и Шэем Гилджес-Александером («Оклахома»).

Финалистами в номинации «Тренер года» стали Марк Дайно («Оклахома»), Крис Финч («Миннесота») и Джамал Мозли («Орландо»).