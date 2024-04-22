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Йокич, Дончич и Гилджес-Александер стали финалистами на звание «Самого ценного игрока сезона»

Руслан Минаев
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Стали известны финальные тройки претендентов на личные награды по итогам регулярного чемпионата НБА.

На приз «Самому ценному игроку года» претендуют Лука Дончич («Даллас»), Никола Йокич («Денвер») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).

Награду «Лучшему игроку в защите» разыграют Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Бэм Адебайо («Майами») и Руди Гобер («Миннесота»).

На приз «Новичок года» претендуют Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Чет Холмгрен («Оклахома»), Брэндон Миллер («Шарлотт»).

Награду «Лучший шестой игрок» разыграют между собой Малик Монк («Сакраменто»), Бобби Портис («Милуоки») и Наз Рид («Миннесота»). Приз «Самому прогрессирующему игроку» разыграют Тайриз Макси («Филадельфия»), Алперен Шенгюн («Хьюстон») и Коби Уайт («Чикаго»). Награду «Лучший игрок в клатче» разыграют между Стефеном Карри («Голден Стейт»), Демаром Дерозаном («Чикаго») и Шэем Гилджес-Александером («Оклахома»).

Финалистами в номинации «Тренер года» стали Марк Дайно («Оклахома»), Крис Финч («Миннесота») и Джамал Мозли («Орландо»).

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