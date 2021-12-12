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Дюрант получил штраф в 25 тысяч долларов за оскорбление фаната

22:00
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Лидер клуба НБА «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант получил штраф в 25 тысяч долларов. Такое наказание он получил за оскорбление фаната во время матча, сообщает Bleacher Report.

«Бруклин» победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:105. В составе победителей самым результативным стал именно Кевин Дюрант — у него 31 очко.

По ходу встречи один из фанатов крикнул игроку, чтобы тот «перестал ныть». В ответ Дюрант обматерил фаната.

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Иван Шитик все материалы автора
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