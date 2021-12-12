Дюрант получил штраф в 25 тысяч долларов за оскорбление фаната
Лидер клуба НБА «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант получил штраф в 25 тысяч долларов. Такое наказание он получил за оскорбление фаната во время матча, сообщает Bleacher Report.
«Бруклин» победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:105. В составе победителей самым результативным стал именно Кевин Дюрант — у него 31 очко.
По ходу встречи один из фанатов крикнул игроку, чтобы тот «перестал ныть». В ответ Дюрант обматерил фаната.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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