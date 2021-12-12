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«Мемфис» вывел из обращения игровой номер Зака Рэндолфа

07:58
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«Мемфис» вывел из обращения 50-й номер, под которым выступал бывший форвард команды Зак Рэндолф.

Торжественная церемония состоялась перед началом матча регулярного чемпионата НБА между «Гриззлис» и «Хьюстоном» (113:106).

Рэндолф выступал за «Мемфис» с 2009 по 2017 год, он дважды участвовал в Матчах всех звезд НБА в качестве игрока «Гриззлис». Форвард стал первым баскетболистом в истории клуба, чей номер был выведен из обращения.

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Иван Торопцев все материалы автора
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