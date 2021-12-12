«Мемфис» вывел из обращения игровой номер Зака Рэндолфа
«Мемфис» вывел из обращения 50-й номер, под которым выступал бывший форвард команды Зак Рэндолф.
Торжественная церемония состоялась перед началом матча регулярного чемпионата НБА между «Гриззлис» и «Хьюстоном» (113:106).
50 FOR DA CITY. 50 FOREVER. pic.twitter.com/f8YdrB0EPf— Memphis Grizzlies (@memgrizz) December 12, 2021
Рэндолф выступал за «Мемфис» с 2009 по 2017 год, он дважды участвовал в Матчах всех звезд НБА в качестве игрока «Гриззлис». Форвард стал первым баскетболистом в истории клуба, чей номер был выведен из обращения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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