Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

НБА планирует провести два предсезонных матча в Абу-Даби

18:20

Национальная баскетбольная ассоциация намерена провести выставочные матчи в Абу-Даби. Первые игры НБА в Объединенных Арабских Эмиратах состоятся в следующем году накануне начала сезона-2022/23, сообщает ESPN.

НБА и Департамент культуры и туризма Абу-Даби ранее договорились о многолетнем партнерстве, которое начнется с двух предсезонных матчей.

Состав участвующих команд НБА и место проведения будут объявлены позже.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Куда сходить в Москве? Спортивные мероприятия в ноябре
Вирусолог рассказал о неэффективности антител после COVID-19
0