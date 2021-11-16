Леброн Джеймс может сыграть в пятничном матче «Лейкерс» против «Бостона»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться в состав команды в матче против «Бостона» 19 ноября, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в Twitter.
36-летний баскетболист пропустил две недели из-за растяжения мышц живота. Леброн Джеймс в нынешнем сезоне сыграл за команду 6 матчей.
У «Лейкерс» 17 ноября стартует пятиматчевая выездная серия, в ходе которой команда встретится с «Милуоки» (18 ноября), «Бостоном» (20 ноября), «Детройтом» (22 ноября), «Нью-Йорком» (24 ноября) и «Индианой» (25 ноября).
Команда из Лос-Анджелеса занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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