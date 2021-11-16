Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Леброн Джеймс может сыграть в пятничном матче «Лейкерс» против «Бостона»

20:04
Теги:

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться в состав команды в матче против «Бостона» 19 ноября, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в Twitter.

36-летний баскетболист пропустил две недели из-за растяжения мышц живота. Леброн Джеймс в нынешнем сезоне сыграл за команду 6 матчей.

У «Лейкерс» 17 ноября стартует пятиматчевая выездная серия, в ходе которой команда встретится с «Милуоки» (18 ноября), «Бостоном» (20 ноября), «Детройтом» (22 ноября), «Нью-Йорком» (24 ноября) и «Индианой» (25 ноября).

Команда из Лос-Анджелеса занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/wojespn/status/1460646546723295237?s=20

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Куда сходить в Москве? Спортивные мероприятия в ноябре
Американские ученые назвали защищающий от болезни Альцгеймера витамин
0