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«Чикаго» победил «Лейкерс», «Портленд» обыграл «Торонто»

09:08
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«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победил «Лейкерс» со счетом 121:103.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 38 очков. У Лонзо Болла 27 очков. Зак Лавин набрал 26 очков.

У «Лейкерс» больше всех набрал Тэйлен Хортон-Такер (28 очков). Расселл Уэстбрук набрал 25 очков.

В другом матче «Портленд» победил «Торонто» со счетом 118:113.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Торонто» — 118:113 (24:33, 37:27, 24:25, 33:28)

«ЛА Лейкерс» — «Чикаго» — 103:121 (25:33, 23:24, 25:37, 30:27)

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Роман Шишов все материалы автора
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