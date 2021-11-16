«Чикаго» победил «Лейкерс», «Портленд» обыграл «Торонто»
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победил «Лейкерс» со счетом 121:103.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 38 очков. У Лонзо Болла 27 очков. Зак Лавин набрал 26 очков.
У «Лейкерс» больше всех набрал Тэйлен Хортон-Такер (28 очков). Расселл Уэстбрук набрал 25 очков.
В другом матче «Портленд» победил «Торонто» со счетом 118:113.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Торонто» — 118:113 (24:33, 37:27, 24:25, 33:28)
«ЛА Лейкерс» — «Чикаго» — 103:121 (25:33, 23:24, 25:37, 30:27)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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