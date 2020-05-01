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НБА планирует начать сезон-2020/21 в декабре и завершить в августе

08:10
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Руководство НБА рассматривает даты проведения сезона-2020/21, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По сведениям источника, НБА планирует начать следующий сезон в декабре и завершить его в конце июля или в августе.

При этом лига до сих пор не определилась, будет ли доигран сезон-2019/20, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 308 555 человек. Зафиксировано 234 112 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 042 953 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 095 210 человек. В стране погибло 63 831 человек, 155 737 выздоровели.

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