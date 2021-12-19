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НБА отложила матч регулярного чемпионата «Торонто» — «Орландо»

21:48
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НБА объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Орландо», который должен был состояться в понедельник, 20 декабря.

В общей сложности лига уже перенесла пять матчей. Сегодня не состоятся встречи «Атланта» — «Кливленд», «Бруклин» — «Денвер» и «Филадельфия» — «Новый Орлеан».

Также заранее перенесен матч «Бруклин» — «Вашингтон», который был запланирован на вторник.

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Иван Шитик все материалы автора
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