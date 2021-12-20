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37 очков Брукса не спасли «Мемфис» от поражения в матче с «Портлендом»

04:44
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«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Портленду» со счетом 100:105 (32:28, 20:23, 28:26, 20:28).

Самым результативным на паркете стал форвард «Гриззлиз» Диллон Брукс, который набрал 37 очков.

После этого матча «Мемфис» с 19 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Портленд» с 13 победами — на 10-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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