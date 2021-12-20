37 очков Брукса не спасли «Мемфис» от поражения в матче с «Портлендом»
«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Портленду» со счетом 100:105 (32:28, 20:23, 28:26, 20:28).
Самым результативным на паркете стал форвард «Гриззлиз» Диллон Брукс, который набрал 37 очков.
После этого матча «Мемфис» с 19 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Портленд» с 13 победами — на 10-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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