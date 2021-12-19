Матч «Филадельфии» и «Нью-Орлеана» будет перенесен НБА
Матч регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией» и «Нью-Орлеаном» будет перенесен. Три игрока «76-х» попали в ковид-протокол, сообщает журналист Эдриан Войнаровски.
Ранее матч регулярного чемпионата НБА «Атланта» — «Кливленд», который должен был состояться в воскресенье, 19 декабря, был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе «Кавальерс»
Также Национальная баскетбольная ассоциация перенесет два ближайших матча «Бруклина».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю