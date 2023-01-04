На игрока «Мемфиса» Джа Моранта подали в суд за избиение подростка

Разыгрывающий защитник «Мемфиса» Джа Морант обвиняли в избиении 17-летнего парня, сообщает TMZ. Иск был подан в сентябре прошлого года.

По информации источника, баскетболист повздорил с подростком в июле 2022 года во время баскетбольного матча у дома Моранта в Идсе. Юноша бросил мячом в игрока «Мемфиса», за что получил удар кулаком и упал на землю.

Уголовное дело было закрыто еще в октябре, но подробности попали в СМИ только сейчас. Морант признал, что была драка, но сослался на самооборону и рассказал, что ему угрожали поджогом дома.