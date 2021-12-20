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«Миннесота» победила «Даллас», «Чикаго» обыграл «Лейкерс»

06:37
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«Миннесота» победила «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:105.

Самым результативным игроком встречи стал Тим Хардуэй из «Далласа», набравший 28 очков.

«Миннесота» занимает восьмое место в Западной конференции. «Даллас» находится на девятой позиции.

В параллельном матче «Чикаго» обыграл «Лейкерс». Встреча завершилась со счетом 115:110.

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Регулярный сезон

«Миннесота» — «Даллас» — 111:105 (27:25, 29:25, 30:38, 25:17)

20 декабря. Миннеаполис. «Target Center».

«Чикаго» — «ЛА Лейкерс» — 115:110 (28:22, 33:37, 22:25, 32:26)

20 декабря. Чикаго. «United Center».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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