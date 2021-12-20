Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Финикс» разгромил «Шарлотт» в матче НБА

06:14
Теги:

«Финикс» победил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 137:106.

Самым результативным игроком встречи стал Майлз Бриджес из «Шарлотта». Он набрал 26 очков.

«Финикс» занимает первое место в Западной конференции. «Шарлотт» находится на шестой позиции в Восточной конференции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Скандальный гол и ужасное решение в овертайме. Россия проиграла домашний турнир
Соседи рассказали о криках и ругани в семье убитых в Москве женщин
0