НБА ввела правило, разрешающее клубам подписывать игроков на замену заразившимся коронавирусом
НБА и профсоюз игроков лиги договорились о введении правила, которое разрешает клубам подписывать игроков на замену заразившимся коронавирусом, сообщает ESPN.
По информации источника, правило вступило в силу 19 декабря и будет действовать до 19 января, когда НБА дополнительно объявит о плане действий в зависимости от ситуации с коронавирусом.
В соответствии с правилом клубам разрешено подписывать игрока на замену при каждом случае заражения коронавирусом. При этом клубы будут обязаны подписывать как минимум одного заменяющего игрока, если у них будет два случая заболевания коронавирусом.
Также игроки на двусторонних соглашениях, которые могли принять участие лишь в 50 играх сезона, с момента введения правила не имеют ограничений по количеству встреч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32907444/nba-nbpa-agree-allow-teams-short-handed-covid-19-sign-replacement-players-memo-says
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