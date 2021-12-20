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НБА ввела правило, разрешающее клубам подписывать игроков на замену заразившимся коронавирусом

09:36
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НБА и профсоюз игроков лиги договорились о введении правила, которое разрешает клубам подписывать игроков на замену заразившимся коронавирусом, сообщает ESPN.

По информации источника, правило вступило в силу 19 декабря и будет действовать до 19 января, когда НБА дополнительно объявит о плане действий в зависимости от ситуации с коронавирусом.

В соответствии с правилом клубам разрешено подписывать игрока на замену при каждом случае заражения коронавирусом. При этом клубы будут обязаны подписывать как минимум одного заменяющего игрока, если у них будет два случая заболевания коронавирусом.

Также игроки на двусторонних соглашениях, которые могли принять участие лишь в 50 играх сезона, с момента введения правила не имеют ограничений по количеству встреч.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/32907444/nba-nbpa-agree-allow-teams-short-handed-covid-19-sign-replacement-players-memo-says

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное