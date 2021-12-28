Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Миннесота» дома победила «Бостон»

06:22
Теги:

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Бостон» со счетом 108:103.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Тимбервулвз» Джейлен Науэлл, набравший 29 очков.

«Миннесота» занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Бостон» — девятый на «Востоке».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Великий матч Федорова: 25 лет назад он забил пять голов «Вашингтону» и установил суперрекорд НХЛ
Стихийный мемориал возник на месте гибели националиста Просвирнина
0