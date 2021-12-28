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«Юта» в гостях обыграла «Сан-Антонио»

06:53
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«Юта» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победила «Сан-Антонио» со счетом 110:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Джордан Кларксон, набравший 23 очка.

«Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» — на десятой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Юта» — 104:110 (27:34, 16:19, 27:29, 34:28)

28 декабря. Сан-Антонио. «AT&T Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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