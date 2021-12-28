27 очков Розье помогли «Шарлотт» обыграть «Хьюстон»
«Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Хьюстон» со счетом 123:99.
Самым результативным на паркете стал защитник «Хорнетс» Терри Розье, который набрал 27 очков.
После этого матча «Шарлотт» с 18 победами располагается на восьмом месте Восточной конференции, «Хьюстон» с 10 победами — на последней строчке Запада.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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