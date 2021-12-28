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27 очков Розье помогли «Шарлотт» обыграть «Хьюстон»

05:21
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«Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Хьюстон» со счетом 123:99.

Самым результативным на паркете стал защитник «Хорнетс» Терри Розье, который набрал 27 очков.

После этого матча «Шарлотт» с 18 победами располагается на восьмом месте Восточной конференции, «Хьюстон» с 10 победами — на последней строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора
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