«Милуоки» подпишет контракт с Деандре Бембри до конца сезона

Форвард Деандре Бембри близок к подписанию контракта с «Милуоки» до конца сезона, сообщает ESPN.

По словам источников, 27-летний баскетболист отправится в Милуоки, чтобы завершить сделку уже в среду. После приобретения Бембри «Бакс» смогут подписать еще двух игроков из числа свободных агентов.

В нынешнем сезоне Бембри выступал за «Бруклин» и набирал 5,8 очка и 3,2 подбора в среднем за игру. «Нетс» отчислили игрока, чтобы освободить дополнительное место в составе для оформления обмена с участием Джеймса Хардена и Бена Симмонса.

«Милуоки» занимает пятое место в турнирной таблице Востока.