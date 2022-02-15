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Сегодня, 22:56

«Милуоки» подпишет контракт с Деандре Бембри до конца сезона

Анна Горшкова
Корреспондент

Форвард Деандре Бембри близок к подписанию контракта с «Милуоки» до конца сезона, сообщает ESPN.

По словам источников, 27-летний баскетболист отправится в Милуоки, чтобы завершить сделку уже в среду. После приобретения Бембри «Бакс» смогут подписать еще двух игроков из числа свободных агентов.

В нынешнем сезоне Бембри выступал за «Бруклин» и набирал 5,8 очка и 3,2 подбора в среднем за игру. «Нетс» отчислили игрока, чтобы освободить дополнительное место в составе для оформления обмена с участием Джеймса Хардена и Бена Симмонса.

«Милуоки» занимает пятое место в турнирной таблице Востока.

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/33296525/free-agent-guard-deandre-bembry-close-signing-milwaukee-bucks-sources-say
БК Бруклин Нетс
БК Милуоки Бакс
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