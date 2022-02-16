«Кливленд» проиграл «Атланте», «Даллас» обыграл «Майами»

«Атланта» переиграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:116. В других встречах «Майами» проиграл «Далласу» (99:107), «Бостон» выиграл у «Филадельфии» (135:87).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Даллас» — 99:107 (28:23, 31:28, 19:30, 21:26)

М: Батлер (29 + 10 подборов), Адебайо (21 + 12 подборов), Лаури (13).

Д: Дончич (21 + 10 подборов), Брансон (19), Клебер (19).

«Филадельфия» — «Бостон» — 87:135 (22:32, 20:37, 16:32, 29:34)

Ф: Эмбиид (19), Макси (11), Ньянг (9), Миллсэп (9).

Б: Браун (29), Тейтум (28 + 12 подборов), Несмит (18).

«Атланта» — «Кливленд» — 124:116 (34:36, 32:25, 28:29, 30:26)

А: Янг (41), Галлинари (25), Хантер (18).

К: Гарлэнд (30), Лав (21), Мобли (22 + 10 подборов), Аллен (14).