«Сан-Антонио» выкупит контракт разыгрывающего Драгича

«Сан-Антонио» договорился с разыгрывающим Гораном Драгичем, которого ранее выменял перед дедлайном у «Торонто» о выкупе контракта, сообщает The Athletic. Таким образом, защитник станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб.

У Драгича истекающий контракт, по которому за этот сезон он должен получить 19,4 миллиона долларов.

«Торонто» приобрел Драгича летом 2021 года в сделке «сайн-энд-трейд», в результате которой клуб отправил Кайла Лаури в «Майами».

35-летний Драгич провел в нынешнем сезоне пять матчей, набирая в среднем 8,0 очка и 1,8 передачи.