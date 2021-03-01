«Милуоки» победил «Клипперс», Адетокунбо сделал 20-й дабл-дабл в сезоне

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Клипперс» со счетом 105:100.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 36 очков и сделал 14 подборов.

После этого матча «Милуоки» с 21 победой занимают третье место в Восточной конференции, «Клипперс» с 24 победами — на третьей строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «ЛА Клипперс» — 105:100 (27:23, 26:25, 24:33, 28:19)

28 февраля.