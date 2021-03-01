46 очков Била не спасли «Вашингтон» от поражения с «Бостоном»

1 марта состоялись очередные матчи регулярного сезона НБА.

В первом из них «Бостон» на своей площадке обыграл «Вашингтон» (111:110). Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, в активе которого 46 очков.

Также «Детройт» оказался сильнее «Нью-Йорка» (90:109), 25 очков набрал тяжелый форвард «Никс» Джулиус Рэндл.

НБА. Регулярный сезон

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 90:109 (20:25, 17:23, 27:35, 26:26)

1 марта.

«Бостон» — «Вашингтон» — 111:110 (33:28, 27:27, 19:21, 32:34)

1 марта.