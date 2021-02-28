Старое кольцо из дома Коби Брайнта продали за 37 тысяч долларов
Кольцо из дома, где в детстве жил пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, продано на аукционе за 37 тысяч долларов, сообщает TMZ.
По информации источника, в декабре дом был продан за 810 тысяч долларов, однако владелец хотел получить доплату за кольцо, на котором тренировался легендарный баскетболист. Покупатель не заинтересовался, поэтому кольцо пошло на аукцион. На аукционе Heritage Auctions его выкупили за 37 200 долларов (почти 2,8 миллиона рублей).
Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. Он, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек разбились в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.
https://t.co/1Dy444l5wK Kobe Bryant's childhood basketball hoop has sold for a King's ransom!— TMZ Sports (@TMZ_Sports) February 28, 2021
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