«Милуоки» сравнял счет в серии с «Бруклином»
«Милуоки» переиграл «Бруклин» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА (104:89). Счет в серии стал равный — 3-3.
Следующий матч состоится в воскресенье, 20 июня.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Шестой матч
«Милуоки» — «Бруклин» — 104:89 (26:19, 33:29, 19:19, 26:22)
М: Миддлтон (38 + 10 подборов), Я. Адетокунбо (30 + 17 подборов), Холидэй (21).
Б: Дюрант (32 + 11 подборов), Харден (16), Гриффин (12).
Счвет в серии: 3-2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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