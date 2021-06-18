Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Милуоки» сравнял счет в серии с «Бруклином»

06:09
Теги:

«Милуоки» переиграл «Бруклин» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА (104:89). Счет в серии стал равный — 3-3.

Следующий матч состоится в воскресенье, 20 июня.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Милуоки» — «Бруклин» — 104:89 (26:19, 33:29, 19:19, 26:22)

М: Миддлтон (38 + 10 подборов), Я. Адетокунбо (30 + 17 подборов), Холидэй (21).

Б: Дюрант (32 + 11 подборов), Харден (16), Гриффин (12).

Счвет в серии: 3-2

Читайте также

Василевский — лучший вратарь, а Овечкина потеснил молодой американец. Итоги голосования игроков НХЛ
Почему Тамара Семина не хочет завещать квартиру родным
Скованная цепью пара установила мировой рекорд и рассталась
Президент Швейцарии оценил прямоту Путина во время саммита в Женеве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд