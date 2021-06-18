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Леонард пропустит 6-й матч серии с «Ютой»

06:21
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Форвард «Клипперс» Кавай Леонард не сыграет в 6-м матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Ютой». Как сообщает ESPN, 29-летний американец получил растяжения связок правого колена в четвертой встрече.

Точные сроки восстановления Леонарда неизвестны. Игроку предстоит пройти дополнительные обследования.

В этом сезоне Леонард сыграл в 52 матчах, набирая в среднем по 24,8 очка.

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