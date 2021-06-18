Карлайл ушел из «Далласа», который тренировал 13 лет
Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл больше не будет работать с командой. 61-летний специалист тренировал «Маверикс» в течение 13 лет. По контракту у него оставалось еще 2 года.
«Даллас» под руководством Карлайла единственный раз в своей истории стал чемпионом НБА. Произошло это в 2011 году.
Напомним, что на этой неделе стало известно об уходе генерального менеджера Донни Нельсона, работавшего с «Далласом» 23 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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