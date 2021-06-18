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Карлайл ушел из «Далласа», который тренировал 13 лет

03:06
Рик Карлайл. Фото Instagram
Рик Карлайл. Фото Instagram
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Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл больше не будет работать с командой. 61-летний специалист тренировал «Маверикс» в течение 13 лет. По контракту у него оставалось еще 2 года.

«Даллас» под руководством Карлайла единственный раз в своей истории стал чемпионом НБА. Произошло это в 2011 году.

Публикация от Dallas Mavericks (@dallasmavs)

Напомним, что на этой неделе стало известно об уходе генерального менеджера Донни Нельсона, работавшего с «Далласом» 23 года.

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Евгений Козинов все материалы автора
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