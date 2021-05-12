Майкл Джордан рассказал о последней переписке с Коби Брайантом

Легенда НБА Майкл Джордан раскрыл последнюю переписку с Коби Брайантом.

Переписка произошла в декабре 2019 года за месяц до того, как Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли в результате крушения вертолета.

— Текила — потрясающая, — написал Коби, говоря про бутылку, которую подарил ему Джордан при запуске своего производства.

— Спасибо, брат, — ответил Джордан.

— О, да, сэр. Семья в порядке?

— Все хорошо. А у тебя?

— Все хорошо.

— Хороших праздников. Надеюсь, что скоро встретимся, тренер Кобе.

— Взаимно. Эй, тренер, я сейчас сижу на тренерской скамье, и мы выносим другую команду 45:8.

Коби Брайант погиб утром 26 января 2020 года при крушении личного вертолета в Калабасасе. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек, включая пилота. Все 9 пассажиров погибли в авиакатастрофе.