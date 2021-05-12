Майкл Джордан рассказал о последней переписке с Коби Брайантом
Легенда НБА Майкл Джордан раскрыл последнюю переписку с Коби Брайантом.
Переписка произошла в декабре 2019 года за месяц до того, как Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли в результате крушения вертолета.
— Текила — потрясающая, — написал Коби, говоря про бутылку, которую подарил ему Джордан при запуске своего производства.
— Спасибо, брат, — ответил Джордан.
— О, да, сэр. Семья в порядке?
— Все хорошо. А у тебя?
— Все хорошо.
— Хороших праздников. Надеюсь, что скоро встретимся, тренер Кобе.
— Взаимно. Эй, тренер, я сейчас сижу на тренерской скамье, и мы выносим другую команду 45:8.
Коби Брайант погиб утром 26 января 2020 года при крушении личного вертолета в Калабасасе. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек, включая пилота. Все 9 пассажиров погибли в авиакатастрофе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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