«Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк» в овертайме
«Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:99.
По итогам основного времени была зафиксирована ничья — 91:91. «Лейкерс» оформили победу в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, который набрал 31 очко.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Нью-Йорк» — 101:99 ОТ (24:25, 31:31, 18:20, 18:15, 10:8)
Л: Кузма (23), Дэвис (20), Драммонд (16 + 18 подборов)
Н: Рэндл (31), Роуз (27), Нтиликина (9)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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