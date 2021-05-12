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«Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк» в овертайме

08:08
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«Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:99.

По итогам основного времени была зафиксирована ничья — 91:91. «Лейкерс» оформили победу в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, который набрал 31 очко.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Нью-Йорк» — 101:99 ОТ (24:25, 31:31, 18:20, 18:15, 10:8)

Л: Кузма (23), Дэвис (20), Драммонд (16 + 18 подборов)

Н: Рэндл (31), Роуз (27), Нтиликина (9)

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