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Дабл-дабл Уэстбрука не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Атлантой»

04:49

«Атланта» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (120:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Вашингтон» — 120:116 (35:30, 21:29, 27:32, 37:25)

А: Янг (33), Богданович (20), Коллинз (18), Капела (17 + 11 подборов).

В: Уэстбрук (34 + 15 передач), Гэффорд (16), Бертанс (14), Нето (14).

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