Лука Дончич вошел в историю НБА благодаря трипл-даблу в первом матче плей-офф против «Клипперс»
Защитник «Далласа» Лука Дончич установил исторический рекорд НБА в первом матче первого раунда плей-офф против «Клипперс» (113:103).
22-летний словенец сделал трипл-дабл, набрав 31 очко, 10 подборов и 11 передач. Баскетболист «Маверикс» стал первым в истории НБА, кому удалось сделать 3 трипл-дабла в 7 первых матчах плей-офф.
Luka Doncic (31 PTS, 10 REB, 11 AST tonight) is the first player in NBA history with 3 triple-doubles in his first 7 #NBAPlayoffs games. pic.twitter.com/fsVwHZPD9A— NBA History (@NBAHistory) May 23, 2021
«Даллас» ведет в серии с «Клипперс» — 1-0. Отметим, что все 7 игр плей-офф в карьере Дончич провел против «Клипперс»: в прошлом году «Даллас» проиграл команде из Лос-Анджелеса в первом раунде со счетом 2-4.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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