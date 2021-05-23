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Лука Дончич вошел в историю НБА благодаря трипл-даблу в первом матче плей-офф против «Клипперс»

07:46
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Защитник «Далласа» Лука Дончич установил исторический рекорд НБА в первом матче первого раунда плей-офф против «Клипперс» (113:103).

22-летний словенец сделал трипл-дабл, набрав 31 очко, 10 подборов и 11 передач. Баскетболист «Маверикс» стал первым в истории НБА, кому удалось сделать 3 трипл-дабла в 7 первых матчах плей-офф.

«Даллас» ведет в серии с «Клипперс» — 1-0. Отметим, что все 7 игр плей-офф в карьере Дончич провел против «Клипперс»: в прошлом году «Даллас» проиграл команде из Лос-Анджелеса в первом раунде со счетом 2-4.

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