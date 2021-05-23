Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Денвер» проиграл «Портленду» в первом матче серии плей-офф НБА

07:59
Теги:

«Денвер» проиграл «Портленду» в первом матче первого раунда плей-офф НБА — 109:123.

Самым результативным игроком встречи стали центровой «Наггетс» Никола Йокич и разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард. Оба игрока набрали по 34 очка.

«Портленд» вышел вперед в серии против «Денвера» — 1-0. Второй матч состоится 25 мая, начало — в 5.00 (мск). Серия длится до 4 побед, победитель сыграет с победителем пары «Финикс» — «Лейкерс».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Западная конференция

«Денвер» — «Портленд» — 109:123 (30:35, 31:23, 25:38, 23:27)

Д: Йокич (34 + 15 подборов), Портер (25), Гордон (16)

П: Лиллард (34 + 13 передач), Макколлум (21), Энтони (18)

23 мая.

Читайте также

Казахстан по буллитам победил Латвию на чемпионате мира по хоккею
Эксперт оценил запрет на выращивание семян петрушки на дачах
Врачи перечислили основные признаки скорой смерти
7 признаков того, что ангел-хранитель где-то рядом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд