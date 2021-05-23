«Денвер» проиграл «Портленду» в первом матче серии плей-офф НБА
«Денвер» проиграл «Портленду» в первом матче первого раунда плей-офф НБА — 109:123.
Самым результативным игроком встречи стали центровой «Наггетс» Никола Йокич и разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард. Оба игрока набрали по 34 очка.
Game one won.#RipCity pic.twitter.com/LluZnWQyfs— Portland Trail Blazers (@trailblazers) May 23, 2021
«Портленд» вышел вперед в серии против «Денвера» — 1-0. Второй матч состоится 25 мая, начало — в 5.00 (мск). Серия длится до 4 побед, победитель сыграет с победителем пары «Финикс» — «Лейкерс».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Западная конференция
«Денвер» — «Портленд» — 109:123 (30:35, 31:23, 25:38, 23:27)
Д: Йокич (34 + 15 подборов), Портер (25), Гордон (16)
П: Лиллард (34 + 13 передач), Макколлум (21), Энтони (18)
23 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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