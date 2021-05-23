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Дабл-дабл Дюранта принес «Бруклину» победу над «Бостоном» в матче плей-офф НБА

05:52
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«Бруклин» в матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Бостон» со счетом 104:93.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, который набрал 32 очка и сделал 12 подборов.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 2:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Бруклин» — «Бостон» — 104:93 (16:21, 31:32, 31:20, 26:20)

23 мая.

Счет в серии: 1-0.

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