«Лейкерс» победили «Мемфис», Дэвис набрал 30 очков и сделал 22 подбора
«Лейкерс» обыграли «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:103.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Энтони Дэвис, набравший 30 очков. Также Дэвис сделал 22 подбора.
«Мемфис» потерпел третье поражение подряд, команда занимает второе место в таблице Западной конференции. «Лейкерс» идут на девятой строчке.
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«Лейкерс» — «Мемфис» — 112:103 (23:21, 33:36, 26:23, 30:23)
Л: Дэвис (30 + 22 подбора), Ривз, Хачимура, Шредер (все трое — 17)
М: Джексон (26), Джонс (16), Брукс (13)
8 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».
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