«Даллас» дома обыграл «Юту». Ирвинг набрал 33 очка, Дончич оформил дабл-дабл

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«Даллас» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:116. «Джаз» потерпели четвертое поражение подряд.

В составе победителей 33 очка набрал новичок команды Кайри Ирвинг. Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл — 29 очков и 10 подборов.

«Маверикс» идут на 5-й строчке в Западной конференции — 34-32. «Юта» располагается на 13-м месте — 31-35.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Юта» — 120:116 (34:31, 25:28, 28:27, 33:30)

Д: Ирвинг (33), Дончич (29 + 10 подборов), Хардуэй (24).

Ю: Маркканен (33), Хортон-Такер (21), Олиник (12), Данн (11).