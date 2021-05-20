«Мемфис» переиграл «Сан-Антонио» в плей-ин НБА
«Мемфис» обыграл «Сант-Антонио» в матче плей-ин НБА (100:96). «Гриззлиз» получили шанс сыграть за 8-й посев в плей-офф.
НБА
Плей-ин
«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 100:96 (38:19, 18:30, 16:16, 28:31)
М: Брукс (24), Валанчюнас (23 + 23 подбора), Морант (20).
С: Дерозан (20), Гэй (20), Джонсон (11 + 11 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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