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«Мемфис» переиграл «Сан-Антонио» в плей-ин НБА

05:12

«Мемфис» обыграл «Сант-Антонио» в матче плей-ин НБА (100:96). «Гриззлиз» получили шанс сыграть за 8-й посев в плей-офф.

НБА

Плей-ин

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 100:96 (38:19, 18:30, 16:16, 28:31)

М: Брукс (24), Валанчюнас (23 + 23 подбора), Морант (20).

С: Дерозан (20), Гэй (20), Джонсон (11 + 11 подборов).

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