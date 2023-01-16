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«Филадельфия» на выезде обыграла «Лейкерс», Эмбиид набрал 33 очка

Руслан Минаев
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«Филадельфия» на выезде обыграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:112.

В составе «Сиксерс» 33 очка на счету Джоэла Эмбиида, 24 очка и 12 передач — у Хардена.

У «Лос-Анджелеса» больше всех набрал Леброн Джеймс — 35 очков. Рассел Уэстбрук записал на свой счет трипл-дабл — 20+14+11.

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«Л.-А. Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 112:113 (32:33, 26:24, 25:29, 29:27)

16 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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