«Филадельфия» на выезде обыграла «Лейкерс», Эмбиид набрал 33 очка

«Филадельфия» на выезде обыграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:112.

В составе «Сиксерс» 33 очка на счету Джоэла Эмбиида, 24 очка и 12 передач — у Хардена.

У «Лос-Анджелеса» больше всех набрал Леброн Джеймс — 35 очков. Рассел Уэстбрук записал на свой счет трипл-дабл — 20+14+11.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Л.-А. Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 112:113 (32:33, 26:24, 25:29, 29:27)

16 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».