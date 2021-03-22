Леброн Джеймс выбыл из-за травмы на три-четыре недели

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс из-за травмы пропустит около месяца, сообщает 22 марта Bleacher Report.

Джеймс выбыл с растяжением связок голеностопного сустава на три-четыре недели. Он получил травму в воскресенье в матче с «Атлантой» (94:99).

Джеймс в этой игре набрал 10 очков за 11 минут, проведя 1036-ю игру подряд с не менее 10 очками в активе.

В нынешнем сезоне 36-летний Джеймс набирает 25,4 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи в среднем за игру.