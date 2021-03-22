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«Кливленд» предложит 22-летнему центровому Аллену контракт на 100 миллионов долларов

13:58

Баскетбольный клуб «Кливленд» готов предложить центровому Джаррету Аллену новый контракт на 100 миллионов долларов, сообщает инсайдер Cleveland.com Крис Федор.

«Сумма может достигнуть 100 миллиона долларов или даже больше. Его зарплата будет составлять около 20 миллионов долларов в год. 22-летний центровой будет одним из топовых свободных агентов», — написал журналист.

В этом сезоне 22-летний американец набирает 13,0 очка и делает 10,0 подбора.

Дополнительная информация:

https://www.cleveland.com/cavs/2021/03/will-cleveland-cavaliers-be-able-to-trade-andre-drummond-or-have-to-settle-for-a-buyout-hey-chris.html

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