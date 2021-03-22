Аарон Гордон запросил обмен из «Орландо»
17:06
25-летний форвард «Орландо» Аарон Гордон потребовал у руководства перехода в другую команду, пишет 22 марта обозреватель The Athletic Джаред Вайсс.
Гордон провел в «Орландо» все восемь сезонов своей профессиональной карьере, а в нынешнем чемпионате набирает в среднем по 14,7 очка, 6,8 подбора и 4,2 передачи.
В действующем контракте Гордона остается еще сезон-2021/22 с зарплатой 16,4 миллиона долларов.
Ранее им интересовались «Портленд» и «Миннесота».
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