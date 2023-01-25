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Сегодня, 09:00

Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству трехочковых за матч

Руслан Минаев
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Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports
Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports
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«Лейкерс» дома проиграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:115.

Форвард хозяев Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству трехочковых за матч — 9 (из 14 бросков).

Ранее лучшим результатом баскетболиста было 8 точных дальних бросков — в сезонах-2008/09, 2013/14 и 2021/22.

В матче против «Клипперс» Джеймс набрал 46 очков.

В этом сезоне на счету форварда в среднем 29,8 очка, 8,5 подбора и 6,9 передачи.

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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