Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству трехочковых за матч

«Лейкерс» дома проиграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:115.

Форвард хозяев Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству трехочковых за матч — 9 (из 14 бросков).

Ранее лучшим результатом баскетболиста было 8 точных дальних бросков — в сезонах-2008/09, 2013/14 и 2021/22.

В матче против «Клипперс» Джеймс набрал 46 очков.

В этом сезоне на счету форварда в среднем 29,8 очка, 8,5 подбора и 6,9 передачи.