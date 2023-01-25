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Сегодня, 09:25

Леброн Джеймс — первый игрок в истории НБА, кто набрал 40 очков против всех клубов лиги

Руслан Минаев
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Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

«Лейкерс» дома проиграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:133.

В составе хозяев 46 очков на счету легкого форварда Леброна Джеймса. Таким образом, 38-летний форвард стал первым баскетболистом, кто отметился 40 очками в матчах против всех 30 клубов НБА.

Помимо этого, Джеймс установил личный рекорд по количеству трехочковых за игру — 9.

В этом сезоне на счету форварда в среднем 29,8 очка, 8,5 подбора и 6,9 передачи.

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству трехочковых за матч
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