46 очков Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения «Клипперс»

«Лейкерс» дома проиграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:133.

В составе хозяев 46 очков на счету легкого форварда Леброна Джеймса. У гостей 27 очков набрал атакующий защитник Пол Джордж, 25 очков — легкий форвард Кавай Леонард.

«Клипперс» одержали третью победу подряд и занимают 5-е место в Западной конференции (26 побед в 50 матчах). «Лейкерс» — на 13-й строчке (22 победы в 48 играх).

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«ЛА Лейкерс» — «ЛА Клипперс» — 115:133 (30:37, 24:40, 28:21, 33:35)

25 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».