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Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваем игроком сезона НБА

19:13
Леброн Джеймс. Фото USA Today Sports
Леброн Джеймс. Фото USA Today Sports
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков нынешнего сезона НБА по версии издания Forbes.

Доходы Леброна Джеймса в сезоне составят 95,4 миллиона долларов, из которых 31,4 миллиона — зарплата баскетболиста, а 64 миллиона — доходы от спонсорских контрактов.

Вторым в списке стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, который заработает 74,4 миллиона долларов (34,4 миллиона — зарплата, 40 миллионов — спонсоры), а третьим — форвард «Бруклина» Кевин Дюрант с 65,2 млн (31,2 — зарплата, 34 — спонсоры).

Полностью десятка выглядит следующим образом:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 95,4 млн),

2. Стефен Карри («Голден Стэйт», 74,4 млн),

3. Кевин Дюрант («Бруклин», 65,2 млн),

4. Расселл Уэстбрук («Вашингтон», 58,1 млн),

5. Джеймс Харден («Бруклин», 50 млн),

6. Яннис Адетокунбо («Милуоки», 49 млн),

7. Клэй Томпсон («Голден Стэйт», 43,3 млн),

8. Кайри Ирвинг («Бруклин», 43 млн),

9. Крис Пол («Финикс», 40,1 млн),

10. Дэмиан Лиллард («Портленд», 39 млн).

36-летний Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года. Он признается самым высокооплачиваемым баскетболистом НБА в седьмой раз подряд, при этом только в сезоне-2016/2017 Леброн получал больше остальных по игровому контракту (30,9 миллиона долларов).

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