«Атланта» обыграла «Вашингтон», «Шарлотт» выиграл у «Индианы»
05:35
«Вашингтон» проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА (100:116), несмотря на 26 очков разыгрывающего Расселла Уэстбрука.
В другой встрече «Шарлотт» обыграл «Индиану» (108:105).
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Атланта» — 100:116 (22:31, 28:30, 21:28, 29:27)
В: Уэстбрук (26), Бил (26), Мэтьюз (10).
А: Янг (41), Коллина (17), Капела (13 + 14 подборов).
«Шарлотт» — «Индиана» — 108:105 (32:28, 32:32, 25:20, 19:25)
Ш: Розир (19), Вашингтон (19), Болл (16).
И: Сабонис (22 + 11 подборов), Брогдон (21), Тернер (20).
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