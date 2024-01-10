Леброн Джеймс о рекордном контракте Споэльстры: «Стоит каждого цента»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал рекордный контракт главного тренера «Майами» Эрика Споэльстры.

По информации ESPN, 53-летний американец заключил новое соглашение сроком на 8 лет и заработает за этот период 120 миллионов долларов. Специалист станет самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА.

«Он стоит каждого цента в этом контракте! Поздравляю, Спо!» — написал Джеймс в соцсети Х.

Споэльстра провел всю свою тренерскую карьеру в «Майами». Он работал ассистентом главного тренера «Хит» с 1997 по 2008 год, а затем возглавил команду.

Вместе с «Майами» Споэльстра трижды становился чемпионом НБА.