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Сегодня, 22:04

Кавай Ленард продлил контракт с «Клипперс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард Кавай Ленард и «Клипперс» договорились о продлении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы рады продолжить наши отношения с Кавай. Он элитный игрок, потрясающий партнер и неутомимый работник, который знает, как побеждать. Он возвысил нашу команду с момента своего появления. Нам повезло, что пять лет назад Ленард решил присоединиться к «Клипперс», — приводит сайт клуба слова президента по баскетбольным операциям Лоуренса Фрэнка.

32-летний Ленард играет за «Клипперс» с 2019 года. Он принял участие в 660 матчах в 12 сезонах НБА в составе «Сан-Антонио», «Торонто» и «Клипперс», набирая в среднем 19,8 очка, 6,4 подбора, 3,0 передачи и 1,7 перехвата.

Источник: https://www.nba.com/clippers/news/la-clippers-sign-kawhi-leonard-to-contract-extension
БК Лос-Анджелес Клипперс
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