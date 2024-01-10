Кавай Ленард продлил контракт с «Клипперс»

Форвард Кавай Ленард и «Клипперс» договорились о продлении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы рады продолжить наши отношения с Кавай. Он элитный игрок, потрясающий партнер и неутомимый работник, который знает, как побеждать. Он возвысил нашу команду с момента своего появления. Нам повезло, что пять лет назад Ленард решил присоединиться к «Клипперс», — приводит сайт клуба слова президента по баскетбольным операциям Лоуренса Фрэнка.

32-летний Ленард играет за «Клипперс» с 2019 года. Он принял участие в 660 матчах в 12 сезонах НБА в составе «Сан-Антонио», «Торонто» и «Клипперс», набирая в среднем 19,8 очка, 6,4 подбора, 3,0 передачи и 1,7 перехвата.