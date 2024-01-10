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Сегодня, 09:14

«Лейкерс» выиграли у «Торонто», Дэвис набрал 41 очко и сделал дабл-дабл

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победили «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:131.

Центровой хозяев Энтони Дэвис набрал 41 очко, сделал 11 подборов и стал самым результативным игроком встречи.

«Лейкерс» одержали вторую победу после серии из четырех поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто» — 132:131 (28:24, 23:29, 37:36, 44:42)

Л: Дэвис (41 + 11 подборов), Джеймс (22), Вуд (14)

Т: Барнс (26), Сиакам (25), Барретт (23 + 10 подборов)

10 января. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Торонто Рэпторз
Энтони Дэвис
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